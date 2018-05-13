Başkentte ev yangını

Ankara'nın Keçiören ilçesinde bir apartmanın giriş katında çıkan yangın, hasara yol açtı.

Alınan bilgiye göre, Keçiören ilçesi Tepebaşı Mahallesi Çulluk Sokak'ta bir apartmanın giriş katındaki Aynur Pekyürek'e ait dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

Yoğun dumandan etkilenen apartman sakinleri sokağa çıkarken, yangın hasara yol açtı.

