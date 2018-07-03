Başkentte fabrika yangını

Kahramankazan ilçesindeki bir geri dönüşüm fabrikasının deposunda yangın çıktı.
İlçedeki Keresteciler Sitesi'nde bir geri dönüşüm fabrikasının deposunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı.
Alevleri fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine Ankara ve çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ile AFAD ekipleri sevk edildi. Yangının söndürme çalışmalarına Ankara Büyükşehir Belediyesine ait su tankerleri de katıldı.
Yoğun çalışma sonucu kontrol altına alınıp söndürülen yangında can kaybı yaşanmazken, karbonmonoksit gazından etkilenen bir depo çalışanı hastaneye kaldırıldı.
- "Herhangi bir can kaybı yok"
Kahramankazan Kaymakamı Engin Aksakal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk belirlemelere göre herhangi bir can kaybının olmadığını, hasar meydana geldiğini söyledi.
Yangının geri dönüşüm deposunda çıktığını belirten Aksakal, soğutma çalışmalarının devam ettiğini ifade etti.
İtfaiye Dairesi Başkanlığı Arama Kurtarma ve Eğitim Şube Müdürlüğü İtfaiye Şube Müdürü Yasin Özen de etanol, amonyak, sülfürik asit, karbon ve benzeri hastane atıklarından dolayı itfaiye ekiplerinin müdahalede zorlandığını anlattı.
Özen, itfaiye ekiplerinin özverili çalışmasıyla yangının kontrol altına alınarak söndürüldüğünü aktardı.
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