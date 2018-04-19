Başkentte FETÖ operasyonu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) mensubu oldukları iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı.
AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 9 şüpheliden 5'i, Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Şube ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı.
Şüphelilerin, örgütün gizli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları ve Bank Asya'da hesaplarının bulunduğu öne sürüldü.
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