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Başkentte FETÖ operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.04.2018 14:14 | Son Güncelleme

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY mensubu oldukları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen 9 şüpheliden 5'i yakalandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) mensubu oldukları iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 9 şüpheliden 5'i, Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Şube ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı.

Şüphelilerin, örgütün gizli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları ve Bank Asya'da hesaplarının bulunduğu öne sürüldü.

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Başkent FETÖ operasyonu

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