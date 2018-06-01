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Başkentte FETÖ'nün "hücre evlerine" operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.06.2018 07:06 | Son Güncelleme

Örgütün "gaybubet evi" olarak adlandırılan hücre evlerine yönelik operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 43 şüpheliden 30'u yakalandı - Gözaltına alınanlar arasında FETÖ'nün "mahrem imamları" ile "talebe ve bölge sorumluları" da bulunuyor

Ankara'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, "gaybubet evi" olarak adlandırılan hücre evlerinde aralarında "mahrem imamların" da olduğu 30 şüpheli gözaltına alındı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında örgütün mahrem yapılanmasının saklandığı ve "gaybubet evi" olarak bilinen yaklaşık 30 adrese sabaha karşı operasyon düzenlendi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri ekiplerince gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 43 zanlıdan 30'u yakalandı.

Söz konusu adreslerde yapılan aramalarda sahte kimlikler, örgütsel dijital malzeme ve bir miktar paranın sıra pet şişeler içinde çok sayıda "okunmuş su" ele geçirildi.

Gözaltına alınanlar arasında "mahrem imamlar" ile "talebe ve bölge sorumlularının" da bulunduğu öğrenildi.

Operasyonun devam ettiği ve gözaltı sayısının artabileceği belirtildi.

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