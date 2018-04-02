Başkentte Filistin protestosu

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) üyeleri, İsrail askerleri tarafından "Büyük Dönüş Yürüyüşü"ne katılan Filistinlilere orantısız güç kullanılmasını protesto etti.

İsrail'in Ankara Büyükelçiliği konutu önünde toplanan grup, "Katil İsrail Filistin'den defol", "Hamas'a selam direnişe devam", "Ankara'dan Gazze'ye direnişe bin selam" sloganları attı.

AGD Ankara Şube Başkanı Hasan Karaman, burada yaptığı açıklamada, İsrail'in kurulduğu günden beri İslam ülkelerine terör ihraç ettiğini belirtti.

İsrail'in işgal ettiği topraklarda soykırım yaptığını belirten Karaman, "Masum sivilleri hedef alarak kendince bir zulüm düzeni kurma çabası içerisine girmiştir. İnsanlık onurunu ayaklar altına alan ve uluslararası hukuku yerle bir eden İsrail'in sinsi planları haddini aşmıştır." dedi.

Müslümanların birlikte hareket ettiğinde İsrail'in çaresiz kalacağına dikkati çeken Karaman, şunları kaydetti:

"İslam ülkelerinin terörist ülkelerle ilişkilerini normal hale getirmesini, sürdürmesini ve geliştirmesini onaylamıyoruz. Irkçı emperyalizmin vicdanı yoktur, adalet anlayışı yoktur. Tüm dünyanın başında bir musibet olan İsrail, işgal ettiği topraklardan mutlaka ama mutlaka sökülüp atılacaktır. Bunun yolu İslam birliğidir."