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Başkentte fuhuş operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ | 08.02.2018 19:46 | Son Güncelleme

Ankara Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince düzenlenen operasyonda, yurt dışından getirdikleri kadınlara zorla fuhuş yaptırdığı öne sürülen 8 kişi gözaltına alındı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince düzenlenen operasyonda, yurt dışından getirdikleri kadınlara zorla fuhuş yaptırdığı öne sürülen 8 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri şubat ayında başlattıkları teknik ve fiziki takip çalışmaları kapsamında, yurt dışından getirdikleri kadınlara zorla fuhuş yaptırdığı belirlenen kişileri takibe aldı.

Ekipler, aralarında Ukrayna, Kırgızistan, Türkmenistan ve Moldova vatandaşlarının bulunduğu 6 kadını evlenme ve iş vaadiyle kandırarak, Türkiye'de fuhşa sürükleyen 8 kişinin bulunduğu adrese 6 Şubat'ta operasyon düzenledi.

Operasyonda, 8 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin, uçak biletlerini temin ederek getirdikleri yabancı uyruklu kadınlarla önce sevgili oldukları, kiraladıkları evlerde barındırdıkları kadınları daha sonra çeşitli otel ve ikametlere fuhuş amaçlı gönderdikleri tespit edildi.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, gözaltına alınanlardan Kadir D'nin daha önceden "fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etmek" suçundan 5 sabıka dosyasının bulunduğu kaydedildi.

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