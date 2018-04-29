Başkentte gasp iddiası

Alışveriş bahanesiyle başkente çağırdıkları, Konya'da av malzemeleri satan kişinin getirdiği silahları gasbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.
AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Konya'nın Beyşehir ilçesinde av malzemeleri satan Bingöl B. ile irtibata geçen 3 şüpheli, kendilerini müşteri olarak tanıttı. Silah alacaklarını söyleyen zanlılar, Bingöl B'yi Ankara'ya davet etti.
Buluşma yeri olarak belirlenen Altındağ ilçesindeki boş araziye giden Bingöl B'yi darbeden 3 şüpheli, 23 pompalı tüfeği gasbetti.
İhbar üzerine harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri, Fırat Y, Tolga K. ve Ali Ş'yi gözaltına aldı.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 3 pompalı tüfek, bir tabanca, bir şarjör, 34 tüfek fişeği ve 7 tabanca mermisi ele geçirildi.
Gasbedilen silahlara ise ulaşılamadı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Tolga K. ve Ali Ş. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, Fırat Y. ise cezaevine gönderildi.
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