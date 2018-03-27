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Başkentte hırsızlık operasyonunda 2 tutuklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2018 20:38 | Son Güncelleme

Ankara'da hırsızlık, dolandırıcılık, kapkaç ve yağma gibi suçlardan yakalanan 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı

ANKARA (AA) - Başkentte hırsızlık, dolandırıcılık, kapkaç ve yağma gibi suçlardan aranan 2 şüpheli polis ekiplerince yakalandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin, 3 ayrı evden yapılan hırsızlık olaylarına ilişkin güvenlik kameralarını incelemesi sonucunda, kimlikleri belirlenen şüphelilerin gizlendiği adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda, hırsızlık, dolandırıcılık, kapkaç ve yağma gibi suçlardan aranan 2 şüpheli polis ekiplerince yakalandı.

Şüphelilerden R.C.M. ve Ş.T.Ş'nin Ankara'da kapı kilit göbeklerini kırdıkları evlerden ziynet eşyası çaldıkları belirlendi.

Evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda ziynet eşyası ele geçirilen şüphelilerin benzer suçlardan birçok suç kaydı bulunduğu öğrenildi.

Emniyette işlemleri tamamlanan 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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