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Başkentte hırsızlık operasyonunda 3 tutuklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.06.2018 21:31 | Son Güncelleme

Ankara'da mart ve mayıs ayları içerisinde tespit edilen 42 ayrı hırsızlık olayı aydınlatıldı, 3 kişi tutuklandı

Ankara'da mart ve mayıs ayları içerisinde tespit edilen 42 ayrı hırsızlık olayı aydınlatıldı, 3 kişi tutuklandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, mart ve mayıs aylarında Etimesgut, Pursaklar, Keçiören ve Mamak ilçelerinde otodan hırsızlık ve oto hırsızlığı olaylarına ilişkin güvenlik kameralarını incelemeye alarak hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, inceleme sonrasında başlattıkları operasyonda 42 ayrı hırsızlık olayına karıştıkları belirlenen 4 kişiyi ve bu kişilerin çaldığı malzemeleri satın aldıkları belirlenen 3 kişiyi gözaltına aldı.

Gözaltına alınanlardan S.D. isimli bir kişinin 6 oto hırsızlığı, 3 otodan hırsızlık, bir kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, 2 mala zarar verme, 2 kayıp şahıs, bir kasten yaralama olmak üzere toplam 15 ayrı suç kaydı olduğu ve 5 yıl 2 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 3'ü tutuklanırken diğer kişiler serbest bırakıldı.

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