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Başkentte iki aile arasında silahlı kavga: 5 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.07.2018 06:05 | Son Güncelleme

Mamak'ta bir apartmanda iki aile arasında çıkan kavgada aynı aileden 3 kişi pompalı tüfekle vuruldu - Diğer aileden bir kişi bıçaklandı, darbedilen oğlu ise ağır yaralandı

Ankara'nın Mamak ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Çatak Caddesi'nde bir apartmanda aralarında husumet bulunan iki aile arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu aynı aileden İ.Y, H.Y. ve K.B. pompalı tüfekle vuruldu. Diğer aileden C.A. bıçaklandı, 11 yaşındaki oğlu B.A. ise darbedildi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.

Ambulanslarla Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan B.A'nın hayati tehlikesi öğrenildi.

Öte yandan, pompalı tüfekle yaralanan İ.Y'nin cezaevinden dün çıktığı öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
kavga Mamak Silahlı kavga tartışma

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