Başkentte iki kişiyi öldüren taksiciyi kan izleri ele verdi

Ankara'da bir taksici sokakta tartıştığı iki genci bıçaklayarak öldürdü.

Edinilen bilgiye göre, 06 ED 9815 plakalı otomobille Kalaba Mahallesi Hüzün Sokak'a gelen Samet K. ve Umut S. kaldırımda alkol alırken yoldan geçen taksici Kadir E. ile tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine araya giren çevredekiler Kadir E'yi sokaktan uzaklaştırdı.

Bir süre sonra elinde bıçakla sokağa gelen Kadir E, Samet K. ve Umut S'yi bıçaklayarak kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve 112 Acil Servis ekipleri sokakta Samet K. ve Umut S'nin cansız bedeniyle karşılaştı.

- Polis kan izlerini adım adım takip etti

Kavganın ardından olay yerinden yaya olarak kaçan Kadir E'nin yaralandığını tespit eden polis, yerdeki kan izlerini takip ederek zanlının bir akaryakıt istasyonuna girdiğini belirledi.

Bölgeye sevk edilen ekipler akaryakıt istasyonundaki kan damlalarının izini sürerek zanlının yolun karşısındaki Botanik Park'a kaçtığını belirledi.

Park içinde de kan izlerini takip eden polis ekipleri, görgü tanıklarının ifadesiyle Kadir E'nin buradan bir ticari taksiye bindiği bilgisine ulaştı.