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Başkentte iki kişiyi öldüren taksiciyi kan izleri ele verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.08.2018 06:59 | Son Güncelleme

Keçiören'de bir taksici sokakta tartıştığı iki genci bıçaklayarak öldürdü - Olay sonrası yaralı halde kaçmaya çalışan taksici, kan izlerini takip eden polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı

Ankara'da bir taksici sokakta tartıştığı iki genci bıçaklayarak öldürdü.

Edinilen bilgiye göre, 06 ED 9815 plakalı otomobille Kalaba Mahallesi Hüzün Sokak'a gelen Samet K. ve Umut S. kaldırımda alkol alırken yoldan geçen taksici Kadir E. ile tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine araya giren çevredekiler Kadir E'yi sokaktan uzaklaştırdı.

Bir süre sonra elinde bıçakla sokağa gelen Kadir E, Samet K. ve Umut S'yi bıçaklayarak kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve 112 Acil Servis ekipleri sokakta Samet K. ve Umut S'nin cansız bedeniyle karşılaştı.

- Polis kan izlerini adım adım takip etti

Kavganın ardından olay yerinden yaya olarak kaçan Kadir E'nin yaralandığını tespit eden polis, yerdeki kan izlerini takip ederek zanlının bir akaryakıt istasyonuna girdiğini belirledi.

Bölgeye sevk edilen ekipler akaryakıt istasyonundaki kan damlalarının izini sürerek zanlının yolun karşısındaki Botanik Park'a kaçtığını belirledi.

Park içinde de kan izlerini takip eden polis ekipleri, görgü tanıklarının ifadesiyle Kadir E'nin buradan bir ticari taksiye bindiği bilgisine ulaştı.

Bunun üzerine bölgede alarma geçen ekipler, zanlının bir süre sonra Sedefçiler Sokak'ta bir binaya girdiğini belirledi.

Saklandığı evde yakalanan Kadir E, ilk olarak olay yerine getirilerek olayda kullandığı bıçağı kaçarken attığı yeri gösterdi.

Daha sonra zanlı geniş güvenlik önlemleri altında polis merkezine götürülürken, uzman ekipler de olay yerinde inceleme yaptı.

Olayda hayatını kaybeden Samet K. ve Umut S'nin cesetleri otopsi yapılmak üzere Ankara Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

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Ankara Başkent cinayet taksici

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