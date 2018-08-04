Başkentte inşaattan düşen işçi öldü

Başkentte çalıştığı inşaatın 13'üncü katından düşen işçi, hayatını kaybetti.

Altındağ ilçesi Kazım Karabekir Caddesi'ndeki bir inşaatta çalışan Ramazan Aktaş (38), 13'üncü katta montaj yaptığı sırada dengesini kaybederek 4'üncü kattın teras kısmına düştü. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Aktaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Bir çocuk babası olduğu öğrenilen Aktaş'ın cesedi, morga kaldırıldı.

