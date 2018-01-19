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Başkentte iş makinesi devrildi

GÜNCEL HABERLERİ | 19.01.2018 03:39 | Son Güncelleme 1 saat önce

- Keçiören'de yoldan çıkan iş makinesinin şarampole devrilmesi sonucu biri ağır 3 kişi yaralandı - İş makinesinin alt sokakta üç katlı bir binaya çarpmadan birkaç metre kala durması olası bir faciayı önledi

Ankara'da iş makinesinin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada biri ağır 3 kişi yaralandı.

Keçiören Atapark Mahallesi Mehtap Sokak'taki yokuştan aşağı inen Ankara Büyükşehir Belediyesine ait greyder, 1348. Sokak'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Büyük bir gürültüyle devrilen greyder yolun alt kısmındaki 1350. Sokak'ta üç katlı bir binaya çarpmadan birkaç metre kala durması olası bir faciayı önledi.

Olay anında evlerinde oturan vatandaşlar duydukları büyük gürültü ve hissettikleri sarsıntıyla yerlerinden fırladı.

Pencereden dışarı bakan bina sakinleri evlerinin hemen dibinde devrilen greyderi görünce büyük bir panik yaşadı.

Hemen dışarı çıkan apartman sakinleri greyderin kabininde yaralılar olduğunu görünce 112 Acil Servis ekiplerinden yardım istedi.

Olay yerine gelen ilk yardım ekipleri kimlikleri henüz belirlenemeyen greyder sürücüsü ile yanında bulunan iki kişiyi ambulansla hastaneye sevk etti.

Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu bildirilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(AA)

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