Başkentte izinsiz gösteriye müdahale

Başkentte polis 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle izinsiz gösteri yapmak isteyenlere müdahalede bulundu.
AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle izinsiz gösteri yapmak isteyen bir grup Çankaya Belediyesi önünde toplandı.
Polis, yolu trafiğe kapatan gruba dağılmaları yönünde uyarıda bulundu. Uyarıları dikkate almayan gruba müdahale eden polis, 15 kişiyi gözaltına aldı.
Gözaltına alınanlar, haklarında Kabahatler Kanunu'ndan işlem uygulanarak serbest bırakıldı.
Barzani rest çekti: Çekilmeyeceğiz!
Anaokulunda tepki çeken görüntüler
FETÖ'nün 'A takımı'nda!
Feyzioğlu’ndan, cumhurbaşkanlığı adaylığına açık kapı
Esad'ın sinsi planı! ÖSO'ya af tuzağı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Manisa programı iptal
Çeyrek altın krizinde 'evlenmeyen evlat' konuştu
Kürtler 'Bağdat'tan çekilmeyi planlıyor
MİT'in gizli dosyası! Yöntemlere çok şaşıracaksınız
Okuyucu Yorumları 0 yorum