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Başkentte izinsiz gösteriye müdahale

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.03.2018 17:20 | Son Güncelleme

8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle izinsiz gösteri yapmak isteyen ve polis tarafından gözaltına alınan 15 kişi daha sonra Kabahatler Kanunu'na göre işlem yapılarak serbest bırakıldı

Başkentte polis 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle izinsiz gösteri yapmak isteyenlere müdahalede bulundu.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle izinsiz gösteri yapmak isteyen bir grup Çankaya Belediyesi önünde toplandı.

Polis, yolu trafiğe kapatan gruba dağılmaları yönünde uyarıda bulundu. Uyarıları dikkate almayan gruba müdahale eden polis, 15 kişiyi gözaltına aldı.

Gözaltına alınanlar, haklarında Kabahatler Kanunu'ndan işlem uygulanarak serbest bırakıldı.

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Başkentte izinsiz gösteriye müdehale: 15 gözaltı

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