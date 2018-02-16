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Başkentte Japon Filmleri Festivali başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.02.2018 20:42 | Son Güncelleme

Festival boyunca gençlik, sevgi ve hayal temalı 7 Japon filmi gösterime sunulacak

Başkentte başlayan Japon Filmleri Festivali kapsamında bir hafta boyunca 7 film Türkçe ve İngilizce alt yazılı olarak sinemaseverlerle buluşacak.

Japonya'nın Ankara Büyükelçiliğince düzenlenen ve Kızılay'daki Büyülü Fener Sineması'nda bir hafta boyunca devam edecek festivalin galası, "Perdeler Açıldığında" filmiyle yapıldı.

Festivalin açılışında konuşan Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima, filmlerin gençlik, sevgi ve hayaller konusunda olacağını söyledi.

Miyajima, "Ankara halkının yoğun olarak kullandığı Kızılay'da filmlerimizi gösterime sunmaktan mutluluk duyuyoruz. Bir hafta boyunca herkesi ailesiyle, arkadaşıyla, sevgilisiyle sinemaya bekliyoruz. Festival boyunca hayaller, gençlik ve sevgi temalı 7 film sergilenecek." diye konuştu.

- Filmler Türkçe ve İngilizce alt yazılı

Festival boyunca günde 2 film Türkçe ve İngilizce alt yazılı olarak gösterilecek.

"Perdeler Açıldığında"nın yanı sıra "Yonosuke’nin Hikayesi", "Pop in Q", "Benim Aşk Hikayem", "Romans", "One Piece Film: Gold" ve "Senin Adın" filmleri gösterilecek.

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Akio Miyajima japon filmleri festivali Japonya

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