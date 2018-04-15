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Başkentte kaçak içki operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.04.2018 11:14 | Son Güncelleme

Çankaya ilçesinde kaçak içki satıldığı belirlenen bir balık restoranına düzenlenen operasyonda, 6 litre kaçak rakı ile 372 şişe bandrolsüz içki ele geçirildi

Başkentte, kaçak içki satıldığı belirlenen bir balık restoranına yapılan operasyonda, 6 litre kaçak rakı ile 372 şişe bandrolsüz içki ele geçirildi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Çankaya ilçesinde kaçak içki satışı yapıldığı belirlenen bir balık restoranına operasyon düzenledi.

Restoranda yapılan aramada, pet şişe içerisinde 6 litre kaçak rakı ile 372 şişe bandrolsüz içkiye el koyuldu.

Olayla ilgili gözaltına alınan ve haklarında adli işlem yapılan şüpheli D.Ö. ve C.Ö. çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Başkentte kaçak içki operasyonu

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