Başkentte kaçak içki operasyonu

Başkentte, kaçak içki satıldığı belirlenen bir balık restoranına yapılan operasyonda, 6 litre kaçak rakı ile 372 şişe bandrolsüz içki ele geçirildi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Çankaya ilçesinde kaçak içki satışı yapıldığı belirlenen bir balık restoranına operasyon düzenledi.

Restoranda yapılan aramada, pet şişe içerisinde 6 litre kaçak rakı ile 372 şişe bandrolsüz içkiye el koyuldu.

Olayla ilgili gözaltına alınan ve haklarında adli işlem yapılan şüpheli D.Ö. ve C.Ö. çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.