Başkentte kaçak oto yedek parça operasyonu

Başkentte, yurt dışından yasa dışı yollarla getirilen oto yedek parçaların satışını yaptığı tespit edilen bir firmaya yapılan operasyonda, 10 adet araç motoru ve 7 binden fazla oto yedek parçası ele geçirilirken 3 şüpheli gözaltına alındı.

AA muhabirinin emniyet yetkililerinden aldığı bilgiye göre Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurda kaçak yollardan sokulan oto yedek parçalarını sattığı belirlenen bir firmayı teknik ve fiziki takibe aldı.

Ankara ve Batı Cumhuriyet Başsavcılıklarından alınan talimat doğrultusunda harekete geçen ekipler, firmaya ait İvedik ve Şaşmaz Oto Sanayilerindeki iki farklı iş yerine eş zamanlı baskın düzenledi.

İş yerlerinde yapılan aramalarda faturasız ve belgesiz 10 otomobil motorunun yanı sıra far, stop lambası, araç logosu gibi pisaya değeri bir milyon 200 bin lira değerinde 7 bin 23 kaçak otomobil yedek parçası ele geçirildi. Operasyonda firma yetkilileri A.G, M.A.K. ve H.K. gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği ve yeni gözaltılar olabileceği kaydedildi.

