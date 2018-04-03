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Başkentte kaçak sigara operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2018 09:12 | Son Güncelleme

Gölbaşı ilçesinde iki tırda yapılan aramada 40 bin paket kaçak sigara ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde polis ekiplerince gerçekleştirilen rutin uygulamalar sırasında iki tırda yapılan aramada 40 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Gölbaşı ilçesinde rutin uygulamalarını sürdüren polis ekipleri, durumundan şüphelenilen iki tırı durdurarak arama yaptı.

Yapılan aramalarda tırların dorselerinde bulunan bölmelerde 40 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

Olayla ilgili M.N.A, M.A, A.R.A ve A.K gözaltına alındı.

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Başkentte kaçak sigara operasyonu

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