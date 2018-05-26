Başkentte karşıt görüşlü iki grup arasında kavga: 2 yaralı

Ankara'da karşıt görüşlü iki grup arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.

Çankaya ilçesi 1071 Malazgirt Bulvarı'nda, partilerinin pankartını asan bir grup ile karşıt görüşlü başka bir grup arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Tarafların birbirlerine saldırdığı ve polisin müdahalesiyle sona eren olayda 2 kişi yaralandı.

Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılırken, polis olaya ilişkin soruşturma başlattı.

