Başkentte karşıt görüşlü iki grup arasında kavga: 2 yaralı

Ankara'da karşıt görüşlü iki grup arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.
Çankaya ilçesi 1071 Malazgirt Bulvarı'nda, partilerinin pankartını asan bir grup ile karşıt görüşlü başka bir grup arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.
Tarafların birbirlerine saldırdığı ve polisin müdahalesiyle sona eren olayda 2 kişi yaralandı.
Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılırken, polis olaya ilişkin soruşturma başlattı.
Çorum'da mezarlıktaki gizemli genç kıza eziyet! Türkiye onu konuşmuştu
Arkadaşı tarafından kazara vurulan asker hayatını kaybetti
Bingöl'de jandarma karakoluna roketli saldırı! Çatışma çıktı
KKTC’de Türk bayrağını indirme çalıştılar
Putin'den son dakika S-400 ve F-35 açıklaması
Dün 'yumruklaştılar' iddiaları çıkmıştı! Verdikleri fotoğraf dikkat çekti
Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in gelecekten verdiği haberler
Köpekler ezan sesi duyunca neden ulumaya başlıyor?
Selahattin Demirtaş'tan Doğu Perinçek'e: Siz kazanırsanız HDP'yi kapatırız
Kuaförün yasak aşk dehşetinde şok detay!
Okuyucu Yorumları 0 yorum