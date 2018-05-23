Başkent'te köpeklerin saldırısına uğrayan öğrenci yaralandı

Başkent'te yaklaşık 20 köpeğin saldırısına uğrayan üniversite öğrencisi vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

Ankara Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencisi Ömer Faruk Yıldıran (21), AA muhabirine, Kent-Koop Mahallesi'nde ikamet eden dayısına iftar davetine gittiği sırada sokak köpeklerinin saldırısına uğradığını söyledi.

Yıldıran, yolda 4 köpekle karşılaştığını, sakinliğini bozmadan yürümeye devam ettiğini anlatarak, "Gelen köpeklerden 3'ü gitti daha sonra kalan diğer köpek beni takip etmeye başladı. Ardından yaklaşık 20 köpek geldi, etrafımı sardı, hareket edemedim. 'Köpekler saldırınca otur' derler, ben de öyle yaptım, köpekleri sakinleştirmeye çalıştım ama işe yaramadı. Bir tanesi bacağımdan ısırdı. Kaçmaya çalıştım ama düşürdüler. Kollarımı, bacaklarımı, her yerimi ısırdılar." diye konuştu

Köpeklerin, vücudunun çeşitli yerlerinden ısırıp, derin yaralar açtığını belirten Yıldıran, saldırıdan, yoldan geçen birinin arabasını köpeklerin üzerine sürmesiyle kurtulduğunu, bu kişi tarafından hastaneye götürüldüğünü belirtti.

Yıldıran, daha önce kendisinin de köpek beslediğini ifade ederek, "Sokaklarda başı boş gezen ve tehlike saçan köpeklere yetkililerin bir çözüm bulması gerekiyor." dedi.

