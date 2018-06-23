Ankara'da Kore kültürüne ait geleneksel müzik ve dans gösterisi etkinliği düzenlendi.

Güney Kore Büyükelçiliği'ne bağlı faaliyet gösteren Kore Kültür Merkezi, başkentte "Kore Geleneksel Müzik ve Dans Gösterisi" etkinliği düzenledi.

Etkinliğe, Chonbuk Ulusal Üniversitesi Kore Müzik Bölümü profesörlerinin yanı sıra Kore kültürüne meraklı çok sayıda davetli katıldı.

Etkinlikte geleneksel kıyafetlerle sahne alan Koreli sanatçılar, Buk, Haegeum, Jing ve Ajaeng gibi müzik enstrümanları eşliğinde şarkılarını seslendirdi.

Kore Kültür Merkezi Kültürel Etkinlikler Sorumlusu Yunus Han, Türkiye'de Kore kültürünü tanıtmak ve iki ülke arasındaki kültürel alışverişi canlandırmak amacıyla yıl boyunca seminer, konferans ve dans gösterisi gibi çeşitli etkinlikler düzenlediklerini belirtti.

Han, Türk halkı arasında Kore kültürüne sempati duyan büyük bir çoğunluk olduğunu dile getirerek "Kore müziği ve dansının güzelliğini Türk halkına tanıtmak için Kore'deki Chonbuk Ulusal Üniversitesi'nden profesörler bugün buraya geldi." ifadesini kullandı.

Etkinliğin ardından, davetlilere Kore mutfağına ait yemekler ikram edildi.

