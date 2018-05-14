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Başkentte küçük ressamlardan karma resim sergisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.05.2018 13:45 | Son Güncelleme

Çubuk ilçesindeki 46 ilk ve ortaokul ile liseden öğrencilerin yaptığı yağlı ve sulu boya, kuru kalem, pastel ile taş boyama eserler kent merkezinde resimseverlerin beğenisine sunuldu

Ankara'nın Çubuk ilçesinde ilk, orta ve lisede okuyan küçük ressamların eserlerinden oluşan "Sanat ve Dostluk" temalı karma sergi açıldı.

İlçe merkezindeki Atatürk Parkı’nda kurulan stantlarda açılan sergide, kentteki ilkokul, ortaokul ve liselerden oluşan 46 okuldan yetenekli öğrencilerin eserlerinden seçilmiş 167 eser sergileniyor.

İki gün açık kalacak sergide, yağlı boya, kuru kalem, pastel, sulu boya ile taş boyama eserler izleyenlerin beğenisine sunuldu.

Açılışı, Çubuk Belediye Başkanı Tuncay Acehan ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Aslan tarafından yapılan sergiye veliler ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Öğrencileri ve öğretmenleri tebrik eden Acehan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

‘’Çocuklarımızın becerilerini, yeteneklerini görmek gerçekten bizleri çok mutlu ediyor. Burada o kadar örnek eser var ki hakikaten hep birlikte çocuklarımızla gurur duyuyoruz. Bunları gördükçe istikbalimize daha bir güvenle bakıyoruz. Kısacası geleceğimizden ve çocuklarımızdan ümitliyiz. Bazen kötü örnekleri görünce çok üzülüyoruz ama bu eserleri ve onları yapan çocuklarımızı da görünce biz de yeniden umutlanıyoruz.’’

Bu tür karma sergilerin öğrencileri sanata yönlendirdiğini söyleyen İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Aslan da karma sergileri geleneksel hale getireceklerini belirtti.

Tüm ilçe halkını sergiye davet eden Aslan, "Çubuk Atatürk Parkı'ndaki sergimiz, ilçemizdeki 46 okulun öğrencilerinin yıl boyunca yaptıkları resimlerden seçme eserlerden oluşan bir sergidir. Bunu biz her yıl yapmayı düşünüyoruz. Çok güzel bir çalışma. Yetenekli çocuklarımızın eserlerini burada görüyoruz. Ben tüm halkımızı bu eserleri görmeye davet ediyorum." ifadesini kullandı.

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Ankara Çubuk Murat Aslan ressam sanat Tuncay Acehan

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