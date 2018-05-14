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Başkentte Kudüs protestosu

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.05.2018 22:22 | Son Güncelleme

ABD'nin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması, Ankara'da, İsrail Büyükelçiliği konutu önünde protesto edildi - İnsan Hakları örgütleri, sivil toplum kuruluşları ve sendikaların temsilcilerinden oluşan gruptakiler, açtıkları büyük Filistin bayrağı önünde ABD ve İsrail aleyhinde slogan attı, konut önünde akşam namazı kılarak şehit olan Filistinliler için dua etti

ABD'nin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması, İsrail'in Ankara Büyükelçiliği konutu önünde protesto edildi.

İnanç Özgürlükleri Platformu öncülüğünde, İsrail Büyükelçiliği konutu önünde toplanan İnsan Hakları örgütleri, sivul toplum kuruluşları ve sendikaların temsilcilerinden oluşan gruptakiler açtıkları büyük Filistin bayrağı önünde ABD ve İsrail aleyhinde slogan attı.

Polisin yoğun güvenlik önlemi aldığı protesto eylemlerinde, elçilik konutu bariyerlerle kapatıldı ve eylemcilerin konuta yaklaşmasına izin verilmedi.

İnanç Özgürlükleri Platformu adına basın açıklamasını okuyan Hasan Karaman, yarın gece Şaban aynın son günü olduğunu, tüm İslam coğrafyasında Müslümanların teravih kılarak sahura kalkacağını hatırlattı. Kahraman, "Böyle mübarek günleri kana bulamak siyonist aklın vazgeçilmezi olmuştur. Irkçı emperyalizm, bu mübarek günleri kana buladı. Bugün işgalci İsrail yine Filistin'de katliam yapıyor." dedi.

Gösterilerde İsrail askerlerinin şu ana kadar 50'den fazla Filistinliyi şehit ettiğini, 2 bine yakın Filistinliyi yaraladığını belirten Karaman, İsrail'in kuruluşunun 70'inci yıl dönümünü olan bugünü İsrail ve ABD'nin Müslüman kanı dökerek kutlama kararı aldıklarını ifade etti. ABD Başkanı Donald Trump'ın Tel Aviv'deki büyükelçiliğin Kudüs'e taşınması kararına Müslüman ülkelerce yeterince tepki gösterilmediğini savunan Karaman, İsrail'in meşru bir devlet değil bir terör örgütü olduğunu vurguladı.

İnsan hakları kurumlarını temsilen söz alan Abdurrahman Ünlü ise insan haklarının en temel şartlarından birinin yaşam ve barınma hakkı olduğunu, Filistin'de insanların yaşam haklarının ihlal edildiğini belirtti. Ünlü, Filistinlilerin yerlerinden, yurtlarından edildiğini, dünyanın ise buna sessiz kaldığını vurguladı.

Eyleme katılan sendikalar adına söz alan Mustafa Kır da tüm Müslüman ülkeleri kardeşliğe ve birlik olmaya davet etti.

Eylem sonrası konut önünde akşam namazı kılan gruptakiler, şehit olan Filistinliler için dua etti.

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