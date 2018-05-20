Başkentte kuvvetli sağanak

Başkentte 15.30'da başlayan ve yaklaşık 15 dakika süren gök gürültülü kuvvetli sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden 17.30'a kadar sürmesinin beklendiği bildirilen gök gürültülü sağanak nedeniyle Akay Caddesi'nden 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'na çıkan alt geçitte araçlar mahsur kaldı.
Toplu taşıma araçları ve otomobillerinde sağanağa yakalananları kurtarmak için belediye ve itfaiye ekipleri olay yerine geldi.
Mahsur kalanların kurtarılması için çalışmalar sürüyor.
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