Başkentte kuvvetli sağanak

Ankara'da öğleden sonra başlayan kuvvetli yağışta Mamak ilçesinde bazı araçlarda hasar meydana gelirken, ev ve iş yerleri de su altında kaldı.
Vatandaşların sel suları sebebiyle zor anlar yaşadığı Mamak'ta birçok cadde ve sokakta yoğun su birikintileri oluştu, Dereboyu Caddesi'ndeki bazı ev ve iş yerlerini su basarken, caddede otoparkı su ile dolan 5 katlı bir apartmanın giriş katında 2 kişi mahsur kaldı.
Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Su Altı Arama Kurtarma ekipleri, araçları ve mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için çalışma başlattı.
Cadde üzerinde bir forklift sürücüsü de su içerisinde kalan vatandaşları forklifte bindirerek yol kenarına taşıdı.
Bu arada, kuvvetli yağış sebebiyle Kızılay-Çayyolu Metrosu'nda teknik bir arıza meydana geldi ve seferler durduruldu.
Elazığ'da kaybolan 4 yaşındaki Miray Ece Yılmaz bulundu
PKK'nın sözde yöneticileri Murat Karayılan ve Cemil Bayık yakalandı mı?
MSÜ tercih sonuçları açıklandı! 2018 MSÜ tercih sonucu öğrenme
AK Parti Muğla 1. Sıra Milletvekili adayı Mehmet Yavuz Demir'den vatandaşa ağır hakaretler
Meral Akşener’den Erdoğan’a: Damadınız AA’ya ‘yüzde 52 göster’ dedi mi?
Fetiş seks partisi değil, haftasonu eğlencesi
Kulağına su döküp beklediler! Olanları şaşkınlıkla izlediler
Belçika'da evli çiftler için hükümet destekli 'seks oteli'
Minibüste ilginç diyalog! Teyze isyan etti, yolcular güldü
Hangi lider daha çok izlendi? Kılıçdaroğlu, Bahçeli ve Yıldırım...
Kira ödememek için otobüsü ev yaptı
Erdoğan canlı yayında açıkladı: 20 bin daha alacağız