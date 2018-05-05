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Başkentte kuvvetli sağanak uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2018 17:16 | Son Güncelleme

İl genelinde saat 20.00'ye kadar sağanak ve gök gürültülü sağanağın kuvvetli olacağı öngörülüyor

Ankara genelinde saat 20.00'ye kadar kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, saat 20.00'ye kadar güney kesimlerinden başlayarak Ankara genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Yerel olacak kuvvetli yağışın sebep olacağı ani sel, su baskını, yerel dolu yağışı, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği kaydedildi.

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Ankara Meteoroloji Genel Müdürlüğü sağanak

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