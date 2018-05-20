HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Başkentte kuvvetli sağanak vatandaşlara zor anlar yaşattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.05.2018 18:14 | Son Güncelleme

Başkentte gök gürültülü sağanak ve doluya yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı - Toplu taşıma araçları ve otomobilleriyle tüneller ve alt geçitlerde vatandaşlar mahsur kalırken bazı dükkanların çatısı, araçların üstü ve kaldırımlar dolu birikintisiyle kaplandı

Gök gürültülü sağanak ve dolu nedeniyle toplu taşıma araçları ve otomobillerinde sağanağa yakalanan başkentliler zor anlar yaşadı.

Ankara'da 15.30'da başlayan gök gürültülü sağanak ve dolu nedeniyle Çankaya ilçesindeki alt geçit ve tünellerde vatandaşlar otomobillerin içinde ve toplu taşıma araçlarında mahsur kaldı.

Akay Tüneli'nin 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'na açılan alt geçit çıkışında mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için belediye ve itfaiye ekipleri yoğun çaba sarf etti. Görevliler vatandaşları omuzlarında taşıyarak dışarı çıkardı.

Ayrıca sağanak nedeniyle Çetin Emeç Polis Evi Kavşağı alt geçidi ve Kuğulu Park Kavşağı Cinnah alt tüneli kısa süreliğine trafiğe kapandı. Su birikintisi nedeniyle arıza yapan bazı araçlar, itilerek yol kenarına çekilirken yağış trafikte aksamalara neden oldu.

Biriken sulan vidanjör yardımıyla tahliye edildi.

Öte yandan dolu nedeniyle bazı dükkanların çatısın, araçların üstü ve kaldırımlar dolu birikintisiyle kaplandı.

PARTNERSosyal medya ikiye ayrıldı: Fotoğraf mı resim mi?Sosyal medya ikiye ayrıldı: Fotoğraf mı resim mi?
Akhisar'daki zeytin hırsızlığıAkhisar'daki zeytin hırsızlığı
İlber Ortaylı'dan Merkel'e tepki: İşini gücünü bırakıyor bu futbolculara saldırıyorİlber Ortaylı'dan Merkel'e tepki: İşini gücünü bırakıyor bu futbolculara saldırıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
gök gürültülü sağanak ve dolu

En Çok Okunan Haberler

Nihat Hatipoğlu'na sorular: Bayanlardan hoşlanıyorum, ne yapayım

Nihat Hatipoğlu'na sorular: Bayanlardan hoşlanıyorum, ne yapayım

Acun Ilıcalı'dan Turabi'ye: Diskalifiye olsan...

Acun Ilıcalı'dan Turabi'ye: Diskalifiye olsan...

Altan Tan'la ilgili yeni gelişme! HDP'den istifa mı ediyor?

Altan Tan'la ilgili yeni gelişme! HDP'den istifa mı ediyor?

24 Haziran'daki seçimlerde hangi ittifak ve parti kaçıncı sırada yer alacak?

24 Haziran'daki seçimlerde hangi ittifak ve parti kaçıncı sırada yer alacak?

Ahmet Takan yazdı: Başdanışman Erdoğan'dan fena fırça yedi

Ahmet Takan yazdı: Başdanışman Erdoğan'dan fena fırça yedi

Diriliş Postası yazarı Murat Akan Twitter'dan paylaştı: Reis kaybedeceği seçimi yaptırmaz

Diriliş Postası yazarı Murat Akan Twitter'dan paylaştı: Reis kaybedeceği seçimi yaptırmaz

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün acı günü

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün acı günü

İlber Ortaylı'dan Merkel'e tepki: İşini gücünü bırakıyor bu futbolculara saldırıyor

İlber Ortaylı'dan Merkel'e tepki: İşini gücünü bırakıyor bu futbolculara saldırıyor

Afrin'de ele geçirilen PKK'lı teröristten itiraflar

Afrin'de ele geçirilen PKK'lı teröristten itiraflar

Ağrı'da şehit düşen Asteğmen Cengiz Uslu'nun baba ocağına ateş düştü

Ağrı'da şehit düşen Asteğmen Cengiz Uslu'nun baba ocağına ateş düştü

Esenyurt'ta taksi şoförleri UBER aracının önünü kesti

Esenyurt'ta taksi şoförleri UBER aracının önünü kesti

Emekli Hakim Albay Ahmet Zeki Üçok: Cumhurbaşkanını uyarıyorum sonun başlangıcındayız

Emekli Hakim Albay Ahmet Zeki Üçok: Cumhurbaşkanını uyarıyorum sonun başlangıcındayız

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.