Başkentte kendilerini iş adamı olarak tanıttıkları kişileri yaklaşık 5 milyon lira zarara uğratan 16 kişilik suç örgütüne operasyon düzenlendi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Park Caddesi, Ümitköy ve İncek gibi semtlerde emlak ve oto kiralama şirketini paravan olarak kullanan ve birçok kişiyi dolandıran suç örgütünü takibe aldı.

Yürütülen teknik ve fiziki takipte çetenin, araç alım satımında paranın bir kısmını verip gerisini ödememek, noter satışında banka hesaplarına EFT ile yatırdıkları paraları hızla iptal etmek ve şehir dışından araç almak için Ankara'ya gelenlerden vekalet alıp satışı gerçekleştirdikten sonra iletişim numaralarını değiştirmek gibi 3 yöntem kullandıkları belirlendi.

"Madrabaz Çetesi" olarak adlandırıldıkları öğrenilen ve liderliğini Kenan Y'nin yaptığı 16 kişilik suç örgütüne düzenlenen operasyonda, benzer şekilde gerçekleştirilen 24 dolandırıcılık olayı daha tespit edildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca, av tüfeği, pompalı tüfek, çok sayıda mermiyle araç vekalet ve satış sözleşmeleri bulundu.

Örgüt üyelerinin vatandaşları yaklaşık 5 milyon lira zarara uğrattıkları belirlendi.

Operasyonda gözaltına alınan 16 kişiden 9'u tutuklandı.

