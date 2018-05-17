HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Başkentte "medyum" operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2018 17:44 | Son Güncelleme

Ankara Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, kendilerini falcı, medyum ve hoca olarak tanıtanlara yönelik operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı

Ankara'da kendilerini falcı, medyum ve hoca olarak tanıtanlara yönelik operasyonda, 5 kişi gözaltına alındı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, fiziki ve teknik takiple kimlik ve adres bilgilerini belirlediği kişilerin yakalanması için operasyon düzenledi.

Çankaya ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi başta olmak üzere il genelinde kendilerini medyum, falcı ve hoca olarak tanıtan 5 kişi gözaltına alındı.

Zanlıların mağdur ettiği 20 vatandaş da bilgilerine başvurulmak üzere emniyete davet edildi.

Medyumların dini duygularını istismar ettikleri vatandaşlardan "dua etme, muska yazma ve büyü yapma" karşılığında yüklü miktarlarda para istedikleri belirlendi.

- "Senin için kuyu kiraladım"

Gözaltına alınanlardan birinin, eşinden ayrılan bir "müşterisi"ni, "Okuduğum sabunu senin için kiraladığım kuyuya atacağım. Sabun suda eridikçe senin düşmanın da göğsünde ağrılarla eriyip bitecek" sözleriyle dolandırdığı tespit edildi.

Öte yandan zanlılardan biri polis ekiplerine uzun süre kapıyı açmadı. Evinde yapılan aramada bulunan eşyalar, zanlının, vatandaşları dolandırarak elde ettiği haksız kazançla lüks bir hayat yaşadığını ortaya koydu.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

PARTNERÖlümün kıyısından döndü! Kilo kaybettikçe takipçi kazanıyorÖlümün kıyısından döndü! Kilo kaybettikçe takipçi kazanıyor
Oğlunun mezarını ziyaret için her yıl 490 kilometre pedal çeviriyorOğlunun mezarını ziyaret için her yıl 490 kilometre pedal çeviriyor
Diyarbakır sokaklarına gül suyu sıkıldıDiyarbakır sokaklarına gül suyu sıkıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ankara Emniyet Müdürlüğü Bahçelievler Başkentte medium operasyonu Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü

En Çok Okunan Haberler

Ümit Erdim'den kızının adını eleştirenlere Abdullah Öcalan'lı yanıt

Ümit Erdim'den kızının adını eleştirenlere Abdullah Öcalan'lı yanıt

Milyonların beklediği düzenleme onaylandı

Milyonların beklediği düzenleme onaylandı

Son dakika! Anavatan Partisi '24 Haziran' kararını verdi!

Son dakika! Anavatan Partisi '24 Haziran' kararını verdi!

Devlet Bahçeli: Cezaevindekiler kader kurbanı olmaktan çıkıp isyan başlatırsa ne olur?

Devlet Bahçeli: Cezaevindekiler kader kurbanı olmaktan çıkıp isyan başlatırsa ne olur?

Muharrem İnce 'dünyada bir ilk' dedi, vatandaşlara çağrı yaptı

Muharrem İnce 'dünyada bir ilk' dedi, vatandaşlara çağrı yaptı

AK Parti'nin yaptırdığı son seçim anketi!

AK Parti'nin yaptırdığı son seçim anketi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Muharrem İnce imsakiye dağıttı! Duada dikkat çeken detay

Muharrem İnce imsakiye dağıttı! Duada dikkat çeken detay

'Adalet Yürüyüşü'ne katılanların telefonlarına casus yazılım mı yükledi? Hükümetten jet yanıt

'Adalet Yürüyüşü'ne katılanların telefonlarına casus yazılım mı yükledi? Hükümetten jet yanıt

Fatih Portakal, 24 Haziran erken seçiminin ardından FOX'tan ayrılacak iddiası

Fatih Portakal, 24 Haziran erken seçiminin ardından FOX'tan ayrılacak iddiası

İstanbul’da yarın bu yollara dikkat! İstanbul’da yarın hangi yollar kapalı?

İstanbul’da yarın bu yollara dikkat! İstanbul’da yarın hangi yollar kapalı?

Gazeteci Levent Gültekin Cumhurbaşkanına hakaretten ifade verdi

Gazeteci Levent Gültekin Cumhurbaşkanına hakaretten ifade verdi

Küçükçekmece’de PTT şubesinde büyük soygun!

Küçükçekmece’de PTT şubesinde büyük soygun!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.