Başkentte modifiye edilmiş otomobillere denetim

Başkentte, trafik güvenliğini tehlikeye düşüren ve çevreye rahatsızlık veren modifiye edilmiş otomobillere cezai işlem uygulandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, modifiye edilmiş otomobillere yönelik Keçiören Halil Sezai Erkut Caddesi'nde denetim yapıldı.
Denetimlerde, trafik güvenliğini tehlikeye sokan ve çevreye rahatsızlık veren 13 otomobile toplam 2 bin 90 lira idari para cezası uygulandı, bu otomobillerden 11'i trafikten men edildi.
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