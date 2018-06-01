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Başkentte modifiye edilmiş otomobillere denetim

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.06.2018 01:21 | Son Güncelleme

Polis tarafından modifiye edilmiş 11 otomobil trafikten men edildi, 2 bin 90 lira para cezası kesildi

Başkentte, trafik güvenliğini tehlikeye düşüren ve çevreye rahatsızlık veren modifiye edilmiş otomobillere cezai işlem uygulandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, modifiye edilmiş otomobillere yönelik Keçiören Halil Sezai Erkut Caddesi'nde denetim yapıldı.

Denetimlerde, trafik güvenliğini tehlikeye sokan ve çevreye rahatsızlık veren 13 otomobile toplam 2 bin 90 lira idari para cezası uygulandı, bu otomobillerden 11'i trafikten men edildi.

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