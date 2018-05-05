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Başkentte onlarca araç sele kapıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2018 14:28 | Son Güncelleme

Öğle saatlerinde başlayan etkili sağanak, bazı mahallelerde sele neden oldu - Mamak ilçesine bağlı Boğaziçi Mahallesi Neşet Ertaş Caddesi'ndeki seyir ve park halindeki araçlar, Boğaziçi Köprüsü'nün altındaki geçide sürüklendi

Ankara'da öğle saatlerinde başlayan etkili sağanak sele neden olurken, Mamak ilçesinde onlarca araç sele kapıldı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Ankara'da öğle saatlerinde başlayan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi.

Mamak ilçesine bağlı Boğaziçi Mahallesi Neşet Ertaş Caddesi'ndeki seyir ve park halindeki araçlar, cadde üzerindeki Boğaziçi Köprüsünün altındaki geçide sürüklendi.

Olayda onlarca araç kullanılamaz hale gelirken, bazı araçlarda da hasar meydana geldi.

Belediye ve itfaiye ekipleri araçları kurtarmak için çalışma başlattı.

Öte yandan caddeki iş yerleri de selden etkilendi. İş yeri sahipleri dükkanlarını temizleme çalışması başlattı.

Yaşanan sel sırasında cadde üzerindeki direklerden kopan elektrik tellerinden kıvılcımlar çıkması, tehlikeli anların yaşanmasına neden oldu.

Sel mağduru esnaftan Fatih Erdoğan, suyun bir anda geldiğini belirterek, "Yoğun sel araçları sürükledi. İş yerimiz kullanılamaz hale geldi. Yetkililer bölgedeki altyapı sorununu bir an önce çözmeli." diye konuştu.

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