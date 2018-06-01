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Başkentte operasyon: 30 kişi gözaltında!

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.06.2018 06:57 | Son Güncelleme

Ankara'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, "gaybubet evi" olarak adlandırılan hücre evlerinde aralarında "mahrem imamların" da olduğu 30 şüpheli gözaltına alındı.

Başkentte operasyon: 30 kişi gözaltında!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında örgütün mahrem yapılanmasının saklandığı ve "gaybubet evi" olarak bilinen yaklaşık 30 adrese sabaha karşı operasyon düzenlendi.

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Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri ekiplerince gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 43 zanlıdan 30'u yakalandı.

Söz konusu adreslerde yapılan aramalarda sahte kimlikler, örgütsel dijital malzeme ve bir miktar paranın sıra pet şişeler içinde çok sayıda "okunmuş su" ele geçirildi.

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Gözaltına alınanlar arasında "mahrem imamlar" ile "talebe ve bölge sorumlularının" da bulunduğu öğrenildi.

Operasyonun devam ettiği ve gözaltı sayısının artabileceği belirtildi.

AA

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ Ankara

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