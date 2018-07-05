Başkentte organize ekipleri çetelere nefes aldırmadı

SERTAÇ BULUR - Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince organize suç örgütü üyelerine yönelik yılın ilk yarısında düzenlenen 21 operasyonda gözaltına alınan 167 şüpheliden 49'u tutuklandı.

AA muhabirinin emniyet yetkililerinden aldığı bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir taraftan Fetullahçı Terör Örgütü ile mücadale kapsamında çalışmalarını sürdürürken, diğer taraftan da planlı ve başarılı operasyonları ile organize suç örgütlerine nefes aldırmıyor.

Ankara genelinde vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak için gerçekleştirdiği teknik ve fiziki takiplerin ardından yılbaşından itibaren 21 planlı operasyon gerçekleştiren organize ekipleri, gerek organize suç örgütlerine gerekse bu örgütlere silah ve mühimmat temin eden silah kaçakçılarına büyük darbe vurdu.

Söz konusu dönemde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 167 şüpheliden 49'u tutuklanarak demir parmaklıkların arkasına gönderildi.

Operasyonlarda 131 tabanca, 3 uzun namlulu silah, 82 av tüfeği, 7 bin 508 fişek, 170 şarjör ile 17 adet patlayıcı madde ele geçirildi.

Geçen yılın aynı döneminde yapılan 11 operasyonda gözaltına alınan 87 şüpheliden 23'u tutuklanırken, aramalarda 31 tabanca, 1 uzun namlulu silah, 7 av tüfeği, 2 bin 231 fişek ve 1 patlayıcı madde ile 8 el bombası ve gaz bombası ele geçirildi.

