HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Başkentte organize suç örgütüne yönelik operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.05.2018 08:50 | Son Güncelleme

Ankara polisi liderliğini "Hacı" lakaplı Göksel S'nin yaptığı ileri sürülen organize suç örgütüne yönelik 64 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi - Operasyonda aralarında suç örgütüne mensup çok sayıda kişi ile bir astsubay, bir polis ve bir zabıta amirinin de bulunduğu 39 kişi gözaltına alındı - Suç örgütü lideri ve kardeşlerinin oturduğu binada yapılan aramada gizli bir geçit bulunurken, iş yerindeki mescitte kitaplık arkasındaki zulada ise silahlar ele geçirildi

Başkentte liderliğini "Hacı" lakaplı Göksel S'nin yaptığı ileri sürülen organize suç örgütüne yönelik 64 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 39 kişi gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin sabaha karşı gerçekleştirdiği operasyonda, 64 adrese eş zamanlı baskın yapıldı.

Özel harekat, terörle mücadele ve çevik kuvvet ekipleriyle 300 polisin katıldığı operasyonda olası müdahalelere karşı TOMA araçları da hazır tutuldu.

Ankara Emniyet Müdürlüğünden saat 04.00'de toplu halde hareket eden operasyon birimlerinin ilk hedefi suç örgütünün lideri olduğu öne sürülen Göksel S. ile kardeşleri Gökçe S. ve Sinan S'nin Mamak'ta oturduğu bina ile alt katındaki iş yeri oldu.

- Ayakkabılık arkasında gizli geçit bulundu

İlk olarak özel harekat polislerin girdiği binada arama yapan ekipler, çok sayıda daireye girdi.

Bu sırada binanın alt katındaki iş yerinde yapılan aramada bir ayakkabılığın arkasından bina boşluğuna ve otoparka açılan gizli bir geçit tespit edildi.

Gizli geçidin suç örgütü mensuplarının olası bir polis baskınına karşı kaçmak için kullanıldığı tahmin ediliyor.

- Mescit içindeki zuladan silahlar çıktı

Nitelikli yağma, tefecilik, silah ve uyuşturucu ticareti ile çok sayıda mekanda kumar oynattıkları ileri sürülen örgüt üyelerinin bir çok kişiye zorla çek ve senet imzalattırdığı ortaya çıktı.

Örgüt üyelerinin evinde yapılan aramada bir tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildi. İş yerindeki mescitte ise bir kitaplık polislerin dikkatini çekti.

Polisler, dini kitaplar ile materyallerin bulunduğu kitaplığın arkasında zula olduğunu tespit etti. Özel bir mekanizmayla açılan zulada iki uzun namlulu silah, bir tabanca ile bu silahlara ait mermiler buldu.

İş yerinde bulunan çok sayıda çek ve senette de el koyan polisler, diğer mekanlara yapılan aramalarda da çok sayıda silah ile kumar, tefecilik, silah ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği tahmin edilen yüz binlerce lira ele geçirdi.

- Kumar oynatılan mekanlara baskın

Suç örgütünün Yenimahalle ve Çankaya'da "tombala" adı altında kumar oynattıkları mekanlara da baskın düzenleyen ekipler, kumarda borçlandırdığı kişilere zorla senet imzalattırdığı ve yüksek faizle kazanç elde ettiklerini belirledi.

Kumar borçlarını ödemeyen kişilerin zorla evlerine, arabalarına ve arsalarına el koydukları tespit edilen örgüt üyelerinin söz konusu mekanların çevresini de silahlı adamlarla koruduğu ortaya çıktı.

- Operasyonda 39 kişi gözaltına alındı

Polis Ankara genelindeki 64 adrese yaptığı operasyonda 39 kişiyi gözaltına aldı, suç örgütü lideri ve kardeşleri ise bulamadı. Polisler söz konusu kişilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Bu arada ekipler, suç örgütü üyelerinin kumar oynattıkları bölgelerde baskınları önceden haber veren asker, polis, zabıta ve adli personele rüşvet verdiğini tespit etti.

Bu kapsamda Mamak'taki bir jandarma karakolunda görev yapan bir astsubay ile Ankara Emniyet Müdürlüğünde görevli bir özel harekat polisi ve Çankaya Belediyesinden bir zabıta amiri de gözaltına alındı.

PARTNERBunu neden kendine yaptın! Güzel isim şaşkına çevirdiBunu neden kendine yaptın! Güzel isim şaşkına çevirdi
Fethullah Gülen ABD'den kaç kere istendi? Ortaya çıktıFethullah Gülen ABD'den kaç kere istendi? Ortaya çıktı
Ankara'da Sezginler Aşireti'ne operasyon! (Sezginler aşiretinin lideri kimdir)Ankara'da Sezginler Aşireti'ne operasyon! (Sezginler aşiretinin lideri kimdir)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ankara operasyon polis

En Çok Okunan Haberler

Fethullah Gülen ABD'den kaç kere istendi? Ortaya çıktı

Fethullah Gülen ABD'den kaç kere istendi? Ortaya çıktı

Seçimler iptal mi olacak? Abdulkadir Selvi yazdı: 'İktidar seçimleri iptal ettirecek' söylentisi

Seçimler iptal mi olacak? Abdulkadir Selvi yazdı: 'İktidar seçimleri iptal ettirecek' söylentisi

İdo Tatlıses'in son hali olay oldu!

İdo Tatlıses'in son hali olay oldu!

Real Madrid, Cristiano Ronaldo'yu sildi

Real Madrid, Cristiano Ronaldo'yu sildi

Sosyal medyayı karıştıran görüntü! Polise tokat atan kişinin kimliği belli oldu

Sosyal medyayı karıştıran görüntü! Polise tokat atan kişinin kimliği belli oldu

Tuncay Özkan'dan Şirin Payzın'a Erdoğan tepkisi: Böyle bir şey görmedim

Tuncay Özkan'dan Şirin Payzın'a Erdoğan tepkisi: Böyle bir şey görmedim

İlginizi Çekebilir

24 Haziran seçim sonuçları ile ilgili Mahir Ünal anket sonucunu açıkladı! İşte AK Parti'nin anketindeki oy oranı!

24 Haziran seçim sonuçları ile ilgili Mahir Ünal anket sonucunu açıkladı! İşte AK Parti'nin anketindeki oy oranı!

Recep Tayyip Erdoğan Çamlıca Camii'nin ne zaman açılacağını açıkladı!

Recep Tayyip Erdoğan Çamlıca Camii'nin ne zaman açılacağını açıkladı!

Sosyal medyayı karıştıran görüntü! Polise tokat atan kişinin kimliği belli oldu

Sosyal medyayı karıştıran görüntü! Polise tokat atan kişinin kimliği belli oldu

Başbakan Binali Yıldırım Şırnak'ta mitinginde güvenlik korucularına müjdeyi verdi!

Başbakan Binali Yıldırım Şırnak'ta mitinginde güvenlik korucularına müjdeyi verdi!

Alaattin Çakıcı'dan dikkat çeken mektup! Erdoğan'a böyle seslendi!

Alaattin Çakıcı'dan dikkat çeken mektup! Erdoğan'a böyle seslendi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ankara’da Bank Asya operasyonu! Gözaltılar var

Ankara’da Bank Asya operasyonu! Gözaltılar var

Sanal ortamda iğrenç olay! İnternetin gri odasında emojili skandal pazarlık

Sanal ortamda iğrenç olay! İnternetin gri odasında emojili skandal pazarlık

Fethullah Gülen ABD'den kaç kere istendi? Ortaya çıktı

Fethullah Gülen ABD'den kaç kere istendi? Ortaya çıktı

Ankara'da Sezginler Aşireti'ne operasyon! (Sezginler aşiretinin lideri kimdir)

Ankara'da Sezginler Aşireti'ne operasyon! (Sezginler aşiretinin lideri kimdir)

Türkiye'de ilk kez pagan mezarı bulundu! İstanbul'da ortaya çıkarıldı, tam 1700 yıllık

Türkiye'de ilk kez pagan mezarı bulundu! İstanbul'da ortaya çıkarıldı, tam 1700 yıllık

Günlük burç yorumları: 30 Mayıs Çarşamba İrem Su'dan burç yorumları

Günlük burç yorumları: 30 Mayıs Çarşamba İrem Su'dan burç yorumları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.