Başkentte otomobil refüje ve ağaçlara çarptı: 1 yaralı

Ankara'daki trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Atatürk Bulvarı'nda Kızılay istikametine seyreden H.H. idaresindeki 06 FE 4336 plakalı otomobil, Ankara Adalet Sarayı'nın önünde refüje çarptı. Savrulan araç bir ağacı devirerek yolu trafiğe kapattı.
Kazada yaralanan sürücü H.H. olay yerine gelen sağlık ekiplerince Ankara Numune Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı.
Belediye ekipleri, devrilen ağacı parçalara bölerek bulvar üzerinden kaldırdı.
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