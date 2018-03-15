Ressam Memik Kibarkaya'nın fırçasız, parmaklarını kullanarak yaptığı resimlerden oluşan "Parmak Dokunuşum" isimli sergi sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

369 Sanat Galerisi'ndeki serginin açılışını AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili ve TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Celalettin Güvenç, ressam Kibarkaya ve galerinin sahibi Birol Ertan gerçekleştirdi.

Serginin açılışında konuşan AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Güvenç, sanat galerisinin parmaklarıyla resim yapan Kibarkaya'ya sahip çıktığını belirterek, "Bu galeri inanıyorum ki ses getirecek. Bütün dünya sanat çevrelerinde ses getirecek. Bunun arkası gelecek. Çünkü burada yetenek, parmak izi, Anadolu insanının ruhu ve yüreği var. Sergimiz hayırlı olsun." dedi.

Asıl mesleği veterinerlik olan ressam Kibarkaya, çocukken çobanlık yaptığını, her zaman doğanın içinde olduğunu söyledi.

Doğanın içinde, görebilen insanlar için birçok muhteşem eser olduğunu belirten Kibarkaya, şunları söyledi:

"Büyük bir üstad beni tanıdı ve bana, 'Ne iş yapıyorsun.' dedi. Ben de memur olduğumu söyledim. 'Git istifa et ya da emekli ol resim yap. Hayatımda böyle bir şey görmedim.' dedi. Ben de ona uydum ve 3 gün sonra emeklilik dilekçemi verdim. Resim yapmaya ve sergiler açmaya başladım. Sergilerim çok ilgi gördü. Dünyadaki birçok ressamı inceledim, müzelerine gittim. Van Gogh, Picasso, Dali'yi izledim. Onların hepsinin fark yaratmak ile ilgili bir çıkış noktası vardı. Bu boya bir kere fark yaratıyor. Benim resimlerimde dokunma vardır ve ben dokununca haz alıyorum. Arada fırça var, onlar beni koparıyor. Benim elime bir tuval verip 'Şu resmi yap.' dediklerinde bu özgürlüğüm elimden alınmış oluyor, hapsoluyorum. Gittiği yere kadar gidiyorum ve resmi ben teslim alıyorum, tuval beni teslim almıyor."