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Başkentte PKK operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.06.2018 09:34 | Son Güncelleme

Bölücü terör örgütüne üye oldukları, yardımda bulundukları ve sosyal medyadan örgüt propagandası yaptıkları tespit edilen 11 zanlıdan 10'u gözaltına alındı

Ankara Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, bölücü terör örgütüne üye oldukları, yardımda bulundukları ve sosyal medya üzerinden örgüt propagandası yaptıkları belirlenen 11 kişiden 10'u gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca sosyal medyadan "PKK/KCK propagandası, devlet büyüklerine hakaret, Türkiye Cumhuriyeti devletini küçük düşürücü, halkı devlete karşı kin ve düşmanlığa sevk edici" paylaşımlar yaptıkları, örgüte üye oldukları ve yardımda bulundukları tespit edilen 11 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

Ankara TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince haklarında yakalama kararı bulunan zanlılardan 10'u sabah saatlerinde eş zamanlı düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Emniyete götürülen zanlıların işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Ankara Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü PKK sosyal medya terör operasyonu

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