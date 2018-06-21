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Başkentte PKK/KCK propagandası yapan kişilere gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.06.2018 12:01 | Son Güncelleme

PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyonda, sosyal medya üzerinden PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı tespit edilen 11 kişi gözaltına alındı

PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyonda, sosyal medya üzerinden PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı belirlenen 11 kişi gözaltına alındı.

Ankara Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde dün PKK/KCK'ya yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda, sosyal medya üzerinden PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı tespit edilen 11 kişi yakalandı.

Şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarındaki aramalarda, bir AK-47 marka uzun namlulu tüfek ile bu silaha ait 704 fişek, bir SIG SG-542 marka uzun namlulu tüfek ile bu silaha ait 45 fişek ve bir ruhsatsız tabanca ile bu silaha ait 10 fişek ele geçirildi.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Ankara Valiliği il jandarma komutanlığı PKK/KCK terör örgütü

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