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Başkentte polis kendisine saldıran iki kişiyi silahla vurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2018 07:11 | Son Güncelleme

Ankara'da Opera binası önünde şüpheli 4 kişi kendilerini durduran ve kimlik soran sivil polisi darp ederek silah çekti - Bunun üzerine belindeki tabancayı çıkararak havaya iki el ateş eden polis, kendisini darp etmeye devam eden saldırganlardan birini bacağından diğerini ise ayağından vurdu - Saldırganlardan biri olay yerinden kaçarken, diğerleri olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alındı - Aldığı ağır darbeler sonucu burnu kırılan ve yüzü kanlar içinde kalan polis, ekip arkadaşları tarafından hastaneye kaldırıldı

Ankara'da şüpheli 4 kişi kendilerini durduran ve kimlik soran sivil polisi darp ederek silah çekti. Bunun üzerine belindeki tabancayı çıkararak havaya iki el ateş eden polis, kendisini darp etmeye devam eden saldırganlardan birini bacağından diğerini ise ayağından vurdu.

Edinilen bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğünde görevli M.Ç, Opera binası önünde yaya olarak ilerleyen 4 kişiden şüphelendi.

Durdurduğu şüphelilerin kimliğini kontrol etmek isteyen M.Ç, kendisine mukavemette bulunan kişilerin saldırısına uğradı.

Bu sırada kendisini darp eden saldırganlardan birinin silah çekmesi üzerine M.Ç, belindeki tabancayı çıkararak havaya iki el ateş etti.

Bunun üzerine kendisini darp etmeye devam eden saldırganlardan birini bacağından diğerini ise ayağından vuran M.Ç, aldığı ağır darbeler sonucu yaralandı.

Silahlı olduğu bildirilen saldırganlardan biri olay yerinden kaçarken, diğerleri ise olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alındı.

Polis ekiplerine de mukavemette bulunan yaralı saldırganlar, 112 Acil Servis ekiplerince ambulanslarla Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Yüzü kanlar içinde kalan ve burnu kırılan polis memuru M.Ç ise meslektaşları tarafından İbni Sina Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürerken, kaçan saldırganın kimliğinin tespit edilmesi ve yakalanması için çalışma başlatıldı.

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Ankara polis

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