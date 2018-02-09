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Başkentte polis-şüpheli kovalamacası

GÜNCEL HABERLERİ | 09.02.2018 04:02 | Son Güncelleme

Çankaya'da polisin "dur" ihtarına uymayan şüphelilerin bulunduğu otomobil kovalamaca sırasında park halindeki bir araca çarptı - Kaza sonrası olay yerinden kaçan 4 zanlı, polis ekiplerince yakalandı - Otomobilde pompalı tüfek ile kurusıkı tabanca ele geçirildi

Ankara'da polisin "dur" ihtarına uymayan kişilerin bulunduğu otomobil kovalamaca sırasında kaza yaptı. Olay yerinden kaçan 4 şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.

Çankaya'da devriye görevine çıkan polis ekipleri, 06 DJ 6706 plakalı otomobildeki kişilerin silah teşhirinde bulunduğu ihbarı üzerine bu aracı takibe aldı.

Polisin "dur" ihtarına uymayan araçtaki zanlılar Cebeci istikametine kaçtı. Bölgeye sevk edilen çok sayıda polis ekibi de otomobilin peşine düştü.

Uzun süren kovalamaca sonucu Kurtuluş Kavşağı'ndan Dumlupınar Caddesi'ne giren otomobildekiler, polislerin yolu kapattığını görünce Eceabat Sokağı'ndan kaçmaya çalıştı. Bu sırada bir polis aracının arkasından çarptığı söz konusu otomobil, park halindeki 66 FA 274 plakalı araca çarparak kaza yaptı. Şüphelilerin çarptığı park halindeki otomobil de bir ağaca vurarak hasar gördü.

Kaza sonrası araçtan inen 4 kişi koşarak olay yerinden uzaklaştı. Polis ekipleri şüphelilerden Eray G, Alper K. ve Eray Y'yi kısa sürede yakaladı. Bu kişilerin ifadeleri doğrultusunda bir süre sonra diğer zanlı Hüseyin Can B. de Mamak'ta saklandığı evde gözaltına alındı.

Otomobilde yapılan aramalarda ele geçirilen pompalı tüfek ve bu silaha ait fişekler ile kurusıkı tabanca kriminal incelemeye gönderildi.

Gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Ankara Kaza Kovalamaca otomobil polis şüpheli

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