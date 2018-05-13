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Başkentte polise silahlı saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.05.2018 06:14 | Son Güncelleme

Emniyet güçlerinin şüphe üzerine durdurmak istediği ticari taksideki üç kişi, polis ekiplerine ateş açtı - Kaçan saldırganların yakalanması için operasyon başlatıldı

Altındağ ilçesinde emniyet güçlerinin şüphe üzerine durdurmak istediği ticari taksideki üç kişi, kaçarken polis ekiplerine ateş açtı.
Alınan bilgiye göre, Altındağ ilçesi Aktaş Mahallesi Şehit Talip Yener Caddesi'nde devriye gezen emniyet güçleri şüphe üzerine 06 T 3504 plakalı taksiyi durdurmak istedi.

"Dur" ihtarına uymayan şüphelilerin bulunduğu taksiden polis ekiplerine silahla ateş açıldı.

Kovalamacanın ardından taksiden inen 3 şüpheli ateş açarak ara sokaklarda izlerini kaybettirdi.

Olay yerine gelen özel harekat polisi, başta saldırının yaşandığı cadde olmak üzere zırhlı araçlarla bölgede güvenlik önlemi aldı.

Diğer emniyet görevlileri ise boş mermi kovanlarını toplayarak delil çalışması yaptı.

Kaçan 3 şüphelinin yakalanması için başlatılan çalışmalar sürüyor.

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