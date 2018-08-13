HABER

Başkentte pompalı tüfekle saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.08.2018 21:16 | Son Güncelleme

Altındağ ilçesinde, uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen şüphelinin etrafa rastgele ateş açması sonucu biri ağır 17 kişi yaralandı

Başkentte madde bağımlısı olduğu iddia edilen şüphelinin pompalı tüfekle etrafa rastgele ateş açması sonucu 17 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Altındağ ilçesine bağlı Anafartalar Caddesi'nde kimliği henüz belirlenemeyen şüpheli, yanında taşıdığı pompalı tüfekle etrafa rastgele ateş açtı. Bu sırada kaldırımda yürüyen biri ağır 17 kişi yaralandı.

Ambulanslarla Ankara'daki çeşitli hastanelere kaldırılan ve tedavi altına alınan yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Olayın ardından kaçan ve uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.

PARTNERÜnlü model sahile inince...Ünlü model sahile inince...
Ankara'da Alaattin Çakıcı'nın adamlarına operasyon! Avukatı da gözaltında!Ankara'da Alaattin Çakıcı'nın adamlarına operasyon! Avukatı da gözaltında!
MHP'den döviz hamlesi: Hesaplarını Türk Lirasına çeviriyorMHP'den döviz hamlesi: Hesaplarını Türk Lirasına çeviriyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
17 yaralı Altındağ Başkent pompalı tüfek saldırı

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı çağrısı sonrası vatandaş döviz bozdurmak için bürolara akın etti

Cumhurbaşkanı çağrısı sonrası vatandaş döviz bozdurmak için bürolara akın etti

Nil Karaibrahimgil'in teknesinde şoke eden görüntüler

Nil Karaibrahimgil'in teknesinde şoke eden görüntüler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

CNN Türk'e konuşan AK Partili Mehti Eker'den Rahip Brunson açıklaması: Hakkında ciddi iddialar var!

CNN Türk'e konuşan AK Partili Mehti Eker'den Rahip Brunson açıklaması: Hakkında ciddi iddialar var!

Dolarını bozdurup aldığı Türk Lirasını öpüp kalbine koydu

Dolarını bozdurup aldığı Türk Lirasını öpüp kalbine koydu

Merkel'den Türkiye'ye destek açıklaması

Merkel'den Türkiye'ye destek açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ankara'da Alaattin Çakıcı'nın adamlarına operasyon! Avukatı da gözaltında!

Ankara'da Alaattin Çakıcı'nın adamlarına operasyon! Avukatı da gözaltında!

MHP'den döviz hamlesi: Hesaplarını Türk Lirasına çeviriyor

MHP'den döviz hamlesi: Hesaplarını Türk Lirasına çeviriyor

Şırnak kırsalında öldürülen teröristlerin biri sözde sorumlu Vehbi Taş çıktı

Şırnak kırsalında öldürülen teröristlerin biri sözde sorumlu Vehbi Taş çıktı

Erzurum'da tıbbi alarm verildi! Aynı hastanede katarakt ameliyatı olan 9 hasta birden enfeksiyon kaptı!

Erzurum'da tıbbi alarm verildi! Aynı hastanede katarakt ameliyatı olan 9 hasta birden enfeksiyon kaptı!

İYİ Partili Koray Aydın'dan, MHP lideri Devlet Bahçeli'ye sert sözler: Milletvekili transfer borsasını açtı!

İYİ Partili Koray Aydın'dan, MHP lideri Devlet Bahçeli'ye sert sözler: Milletvekili transfer borsasını açtı!

İBB'den İstanbullulara müjde! Toplu ulaşım bayramda yüzde 50 indirimli olacak!

İBB'den İstanbullulara müjde! Toplu ulaşım bayramda yüzde 50 indirimli olacak!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.