Başkentte rahatsızlanan 52 asker hastaneye kaldırıldı

Ankara'nın Çankaya ilçesinde 52 asker, karın ağrısı ve mide bulantısı şikayetleriyle hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, General Şefik Erensü Kışlası'nda görevli askerlerden bazıları dün akşam yemeğinin ardından rahatsızlandı.
Karın ağrısı ve mide bulantısı şikayetleri olan 52 asker, bunun üzerine Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.
Askerlerden tedavileri tamamlananların taburcu edilmeye başlandığı öğrenildi.
Söz konusu askerlerin rahatsızlanmalarının nedeninin tespiti için çalışma başlatıldı.
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