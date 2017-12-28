HABER

Başkent'te restoranda kavga: Ölü ve yaralılar var

GÜNCEL HABERLERİ | 28.12.2017 04:44 | Son Güncelleme 7 saat önce

Ankara’da bir restoranda çıkan kavgada tarafların bıçak, şiş ve şişelerle birbirlerine saldırması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde içkili bir restoranda müşteriler arasında çıkan ve iş yeri çalışanlarının da karıştığı kavgada 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yıldızevler Mahallesi Hollanda Caddesi'nde bir restoranda müşterilerden iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

BIÇAK, ŞİŞ VE İÇKİ ŞİŞELERİ...

Birbirlerine bıçak, şiş ve içki şişeleriyle saldıran müşterileri ayırmak isteyen restoran personeli de kavgaya karıştı. Olayda, kimlikleri henüz belirlenemeyen 4 personel ile 4 müşteri yaralandı.

Daha sonra, Hollanda Büyükelçiliğinin yanındaki söz konusu restorana çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Adeta savaş alanına dönen iş yerine giren polis ekipleri tarafları ayırdı. Yaralılar ise 112 Acil Servis ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan, başlarına darbe alan ve bıçaklanan ikisi, 29 Mayıs Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Bu kişilerden biri, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Restoranın güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alan polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

(AA / İHA)

Bağdat Caddesi'nde kafede silahlı saldırı
Arabasının üzerine çıkıp uzun namlulu silahla rastgele ateş açtı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kavga Ankara restoran

En Çok Okunan Haberler

Himba kabilesinin kadınları hamile kalmak için bakın ne yapıyor

Himba kabilesinin kadınları hamile kalmak için bakın ne yapıyor

En düşük memur maaşı 2.857 lira

En düşük memur maaşı 2.857 lira

Afganistan'da son dakika patlama! Onlarca ölü var!

Afganistan'da son dakika patlama! Onlarca ölü var!

RTÜK'te 'şortlu çocuk tahrik eder' tartışması

RTÜK'te 'şortlu çocuk tahrik eder' tartışması

Naylon poşet kararı Resmi Gazete'de ! Ne zaman paralı olacak?

Naylon poşet kararı Resmi Gazete'de ! Ne zaman paralı olacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gül'e KHK sitemi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gül'e KHK sitemi

İlginizi Çekebilir

Zafer Çağlayan'dan şaşırtan hamle

Zafer Çağlayan'dan şaşırtan hamle

'FETÖ'cüler Erdoğan suikast ya da intihar eylemi yapabilirler'

'FETÖ'cüler Erdoğan suikast ya da intihar eylemi yapabilirler'

Erdoğan'dan son dakika açıklama: Kaynaklarını yurt dışına çıkaranlar haindir

Erdoğan'dan son dakika açıklama: Kaynaklarını yurt dışına çıkaranlar haindir

Reza Zarrab ile ilgili İyi Parti'den çok konuşulacak MİT iddiası

Reza Zarrab ile ilgili İyi Parti'den çok konuşulacak MİT iddiası

Matematik öğretmeninin kızına yolladığı taciz mesajlarını görünce şoke oldu!

Matematik öğretmeninin kızına yolladığı taciz mesajlarını görünce şoke oldu!

Okuyucu Yorumları 6 yorum
neyi becerebiliyorki eğlenmeyi becerelim.
kapatılsın bütün ikili restaruantlar
vay memleketim vay.yazıklar olsun topunuza.
Karı kız kavgasıdır başka ne olacak birde ickinin etkisi icki kancı erkek yapar. allah rahmet eylesin.
kuzey 34 12 doğrudedin kapatılsın meyhaneler ha birde siyaset yapan sapıklığı ayyuka çıkmış tarikatlar cemaatler siyasetin ortasında taraf olan diyanette kapatılmalı ne dersin
Şişede durduğu gibi durmuyor.
Diğer Haberler
Bakan "CHP'li belediyelere ceza keselim" demiş, Erdoğan istememiş

Bakan "CHP'li belediyelere ceza keselim" demiş, Erdoğan istememiş

Süper Loto sonuçları sorgula 28 Aralık: Süper Loto ikramiyesi ne kadar? Saat kaçta çekiliyor?

Süper Loto sonuçları sorgula 28 Aralık: Süper Loto ikramiyesi ne kadar? Saat kaçta çekiliyor?

Son dakika: Çukurca’da askeri üs bölgesine saldırı, yaralı askerler var

Son dakika: Çukurca’da askeri üs bölgesine saldırı, yaralı askerler var

Bylock'tan tutuklanan eski AK Partili vekil için flaş gelişme

Bylock'tan tutuklanan eski AK Partili vekil için flaş gelişme

'Türkiye ile ABD arasında 2018'de daha büyük kriz olacak'

'Türkiye ile ABD arasında 2018'de daha büyük kriz olacak'

Vali Şahin'den İstanbul'daki yılbaşı kutlamalarına ilişkin açıklama

Vali Şahin'den İstanbul'daki yılbaşı kutlamalarına ilişkin açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.