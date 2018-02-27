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Başkentte "Sanat Hikayemiz" etkinliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.02.2018 22:40 | Son Güncelleme

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneğince düzenlenen "Sanat Hikayemiz" programında AK Parti Giresun Milletvekili ressam Sabri Öztürk, sanatseverlerle bir araya geldi

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneğince (TDED) düzenlenen "Sanat Hikayemiz" programında, AK Parti Giresun Milletvekili ressam Sabri Öztürk, sanatseverlerle buluştu.

TDED Ankara Şube Başkanı Mehmet Oymak, Çankaya'daki dernek binasında düzenlenen programda, dili güzel kullanmak, edebiyatı doğru değerlendirmek, sanatı ve sanatçıları anlamak için sık sık etkinlikler organize ettiklerini söyledi.

Öztürk de siyasetin olumsuz enerjisini tamamen ortadan kaldıran ve yaşama sevinci veren sanatın, insanların ortak değeri olması gerektiğini dile getirdi.

Resim yapmaya çocukken başladığını anlatan Öztürk, şöyle dedi:

"Babam nakliyeciydi, bizim farklı renklerde kamyonlarımız olurdu. Bir gün ilkokul öğretmenim bana 'kamyon resmi yapabilir misin?' diye sordu. Ben de o saatten sonra artık 'onu yapabilir miyim?' diye kendimi sorgulamaya başladım. Resim dersi, diğer derslerime oranla daha da özen gösterdiğim bir alan olmaya başladı. Ortaokul yıllarında ise takvim yapraklarına bakarak resim yaptım. Eksiklerimin farkına vararak, kendimi geliştirmeye başladım."

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