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Başkentte sanayi sitesinde yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2018 07:22 | Son Güncelleme

İskitler Oto Sanayi Sitesi'ndeki bir oto lastik dükkanında çıkan yangın bitişikteki 5 iş yerine daha sıçradı - Kısa sürede büyüyen alevler itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren mücadelesi sonucu söndürüldü

Ankara'da İskitler Oto Sanayi Sitesi'nde çıkan yangında 6 iş yeri kullanılamaz hale geldi.

Konya-Samsun yolu Turgut Özal Bulvarı'da otomobil lastiği satışı yapılan bir iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler bitişikte bulunan Atakan Caddesi'nde lastik satış ve tamiri yapılan 5 iş yerine daha sıçradı.

Olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibi alevlere güçlükle müdahale etti. Yangın sırasında yoğun duman zaman zaman rüzgarın da etkisiyle Konya-Samsun yolunun Akköprü istikametinde ulaşımı olumsuz etkiledi.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren mücadelesi sonucu söndürülen yangın sonrası 6 iş yerinde büyük çapta hasar meydana geldi.

Söz konusu iş yerlerinde bulunan çok sayıda lastik ve otomobil malzemesi yandı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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Ankara itfaiye Sanayi Sitesi yangın

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