Ankara'da otomobil hırsızlarına yönelik düzenlenen operasyonda 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince, kendilerini "Sembol grubu" olarak adlandırılan şebekeye yönelik operasyon gerçekleştirildi.
Operasyonda 8 kişi gözaltına alınırken, zanlıların "Change" adı verilen yöntemle kimlik bilgilerini değiştirerek sattıkları tespit edilen farklı marka ve modelde 23 otomobil ele geçirildi.
Ostim'de depo kiralayan şahısların faaliyetlerini deşifre eden polis ekipleri, şüphelilerin çaldıkları araçların plakalarını kırarak Ankara'nın farklı bölgelerindeki çöp kutularına attıklarını ve kendi aralarında konuşurken "Makas" ve "Kumaş" gibi şifreli ifadeler kullandıklarını belirledi.
Operasyonda suç örgütünün liderliğini yaptığı tespit edilen Gökhan Y. ile Yasin Y. ve İbrahim A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Şüphelilerden 4'ü adli kontrol şartıyla, 1 şüpheli de tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Tokat'ın Turhal ilçesinde kaybolan Evrim'in anne ve babası tutuklandı
Tiflis’ten İstanbul’a giden Türk Hava Yolları'na ait uçağa kuş çarptı, Trabzon'a acil iniş yaptı
Parkta kadını taciz eden sapığa meydan dayağı
İstanbul Kadıköy'de polise arkadaşının boğulduğu yeri gösteren Aziz Mertcan Aytaç'ın cesedi 2 hafta sonra aynı yerden çıktı!
HDP İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu'ndan bedelli askerlik önerisi
Uluslararası mahkeme karar verdi: Hak ihlali var!
İYİ Parti Sözcüsü Aytun Çıray'ın basın toplantısındaki bu anlar tarihe geçer!
Boksör kardeşler 'toplu tecavüz' suçlamasıyla gözaltına alındı
Angelina Jolie'ye benzemek için bu hale gelmişti! İşte yeni görüntüleri
Omzundaki yağ bezesinden kurtulmak isteyince...
Ameliyat sonrası ellerini paylaşan doktor sosyal medyayı salladı
Okuyucu Yorumları 0 yorum