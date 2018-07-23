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Başkentte "Sembol" operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.07.2018 22:49 | Son Güncelleme

Ankara'da otomobil hırsızlarına yönelik düzenlenen operasyonda 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi

Ankara'da otomobil hırsızlarına yönelik düzenlenen operasyonda 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince, kendilerini "Sembol grubu" olarak adlandırılan şebekeye yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda 8 kişi gözaltına alınırken, zanlıların "Change" adı verilen yöntemle kimlik bilgilerini değiştirerek sattıkları tespit edilen farklı marka ve modelde 23 otomobil ele geçirildi.

Ostim'de depo kiralayan şahısların faaliyetlerini deşifre eden polis ekipleri, şüphelilerin çaldıkları araçların plakalarını kırarak Ankara'nın farklı bölgelerindeki çöp kutularına attıklarını ve kendi aralarında konuşurken "Makas" ve "Kumaş" gibi şifreli ifadeler kullandıklarını belirledi.

Operasyonda suç örgütünün liderliğini yaptığı tespit edilen Gökhan Y. ile Yasin Y. ve İbrahim A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şüphelilerden 4'ü adli kontrol şartıyla, 1 şüpheli de tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği otomobil

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