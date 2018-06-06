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Başkentte Seyid Battal Gazi Camisi ibadete açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.06.2018 20:03 | Son Güncelleme

Başkentte Seyid Battal Gazi Camisi ibadete açıldı

Başkentte Altındağ Belediyesince yaptırılan Seyid Battal Gazi Camisi törenle açıldı.

Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, açılışta yaptığı konuşmada, üç farklı mahallede cami inşaatlarının devam ettiğini ve yakın zamanda bu camilerin de ibadete açılacağını söyledi.

Yeni camilerin yanı sıra restorasyonu yapılan diğer ibadet mekanlarına da destek verdiklerini belirten Tiryaki, ayrıca 22 farklı tesisin 2018 yılı içerisinde vatandaşların hizmetine sunulacağını bildirdi.

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen de ibadet mekanları inşa edilmesinin ve yapımına destek verilmesinin İslam dininde önemli bir yeri olduğunu ifade etti.

Okulların tatile girmesiyle çocukların yaz Kur'an kurslarına katılacağını söyleyen İşliyen, çocukların ve kadınların Kur'an-ı Kerim eğitimi alabilecekleri mekanların gerekli olduğunu kaydetti.

Daha sonra, yapımı bir yıl süren ve 200 kişiye aynı anda ibadet etme imkanı sunan Seyid Battal Gazi Camisi'nin açılış kurdelesi, eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek ve eski Başbakan Yardımcısı Emrullah İşler ile Tiryaki tarafından kesildi.

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Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki Altındağ Belediyesi Seyid Battal Gazi Camii

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