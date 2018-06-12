Başkentte silahlı kavga: 3 yaralı

Başkentte iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Keçiören ilçesi Etlik Mahallesi İncili Sokak'ta isimleri henüz belirlenemeyen kişiler ile Yasin Y, Cihangir Y. ve Zafer Y. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Yasin Y, Cihangir Y. ve Zafer Y. silahla yaralandı. Şüpheliler, kullandıkları bir silahı olay yerinde bırakarak otomobille kaçtı.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının ciddi olduğu öğrenildi.

