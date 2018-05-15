Başkentte silahlı saldırı

Ankara'nın Mamak ilçesinde pompalı tüfek, tabanca, taş ve sopalarla saldırıya uğrayan iki kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Yeşilbayır Mahallesi 1774/2 Cadde'de kimlikleri henüz belirlenemeyen birkaç kişi Ö.Ş. ve Z.A'ya pompalı tüfekle ateş açtı.
Daha sonra koşarak yaklaşık 20 metre ileride Sağduyu Caddesi'nde park halindeki 60 NJ 163 plakalı otomobile binen Ö.Ş. ve Z.A. olay yerinden uzaklaşmaya çalıştı.
Bunun üzerine otomobilin önünü kesip aracın camlarını kıran saldırganlar Ö.Ş'yi tabancayla vurarak, Z.A'yı da taş ve sopalarla yaralayarak kaçtı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar 112 Acil Servis görevlileri tarafından çevredeki bir hastaneye kaldırıldı.
Olay yerinde çok sayıda boş kovan bulan polis ekipleri, saldırganların kimliklerinin tespiti ve yakalanması için soruşturma başlattı.
Erdoğan'dan İsrail ve ABD'ye Gazze katliamı tepkisi
Filistinlilerle dayanışma amacıyla Türkiye'de 3 gün ulusal yas ilan edildi
Bakanlar Kurulu sonrası Bozdağ'dan önemli açıklamalar
UBER aracında şok olay! Sarhoş kadına tecavüz edip selfie çekti
HDP’nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, tüm cumhurbaşkanı adaylarını Filistin için ortak mitinge çağırdı
Kocaeli'de korkunç cinayetin arkasından cinsel taciz çıktı!
Filistin'den İsrail ve ABD'ye çok sert tepki: Halkımız vazgeçmeyecek
Mezarlıktaki Gizemli Kız Çorum yerel yönetimini ikiye böldü!
Yüzüne kezzap atılmıştı! İşte son hali
Gazze sınırında gergin anlar! İsrail askerleri böyle müdahale etti
Okuyucu Yorumları 0 yorum