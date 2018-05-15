HABER

Başkentte silahlı saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.05.2018 04:56 | Son Güncelleme

Mamak'ta pompalı tüfek, tabanca, taş ve sopalarla yaralanan iki kişi hastaneye kaldırıldı

Ankara'nın Mamak ilçesinde pompalı tüfek, tabanca, taş ve sopalarla saldırıya uğrayan iki kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yeşilbayır Mahallesi 1774/2 Cadde'de kimlikleri henüz belirlenemeyen birkaç kişi Ö.Ş. ve Z.A'ya pompalı tüfekle ateş açtı.

Daha sonra koşarak yaklaşık 20 metre ileride Sağduyu Caddesi'nde park halindeki 60 NJ 163 plakalı otomobile binen Ö.Ş. ve Z.A. olay yerinden uzaklaşmaya çalıştı.

Bunun üzerine otomobilin önünü kesip aracın camlarını kıran saldırganlar Ö.Ş'yi tabancayla vurarak, Z.A'yı da taş ve sopalarla yaralayarak kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar 112 Acil Servis görevlileri tarafından çevredeki bir hastaneye kaldırıldı.

Olay yerinde çok sayıda boş kovan bulan polis ekipleri, saldırganların kimliklerinin tespiti ve yakalanması için soruşturma başlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kudüs tepkisiCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kudüs tepkisi
Akşener-İnce görüşmesinde ilginç diyalogAkşener-İnce görüşmesinde ilginç diyalog
Mezarlıkta ağlayan gizemli kızla ilgili yeni gelişmeMezarlıkta ağlayan gizemli kızla ilgili yeni gelişme
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ankara asayiş saldırı

En Çok Okunan Haberler

Benzin, motorin ve LPG'ye zam!

Benzin, motorin ve LPG'ye zam!

24 Haziran erken seçimi sonuçları için bomba anket!

24 Haziran erken seçimi sonuçları için bomba anket!

Erdoğan'dan İsrail ve ABD'ye Gazze katliamı tepkisi

Erdoğan'dan İsrail ve ABD'ye Gazze katliamı tepkisi

Fatih Portakal'dan çok sert sözler: Sıktığım o eli geri alıyorum!

Fatih Portakal'dan çok sert sözler: Sıktığım o eli geri alıyorum!

Spor Toto Süper Lig'de şampiyon kim olacak? 2'li ve 3'lü averaj hesapları

Spor Toto Süper Lig'de şampiyon kim olacak? 2'li ve 3'lü averaj hesapları

İstanbul'da Kudüs protestosu! Taksim doldu, taştı

İstanbul'da Kudüs protestosu! Taksim doldu, taştı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
'Gaz depremi' iddiası uzmanları böldü

'Gaz depremi' iddiası uzmanları böldü

Yusuf Yerkel'in tekmelediği madenci: Özrünü kabul etmedim

Yusuf Yerkel'in tekmelediği madenci: Özrünü kabul etmedim

Bilecik iftar vakti 2018: İmsak ve iftar saati kaçta? (2018 Ramazan İmsakiyesi)

Bilecik iftar vakti 2018: İmsak ve iftar saati kaçta? (2018 Ramazan İmsakiyesi)

Bayburt iftar vakti 2018: İmsak ve iftar saati kaçta? (2018 Ramazan İmsakiyesi)

Bayburt iftar vakti 2018: İmsak ve iftar saati kaçta? (2018 Ramazan İmsakiyesi)

Batman iftar vakti 2018: İmsak ve iftar saati kaçta? (2018 Ramazan İmsakiyesi)

Batman iftar vakti 2018: İmsak ve iftar saati kaçta? (2018 Ramazan İmsakiyesi)

Bartın iftar vakti 2018: İmsak ve iftar saati kaçta? (2018 Ramazan İmsakiyesi)

Bartın iftar vakti 2018: İmsak ve iftar saati kaçta? (2018 Ramazan İmsakiyesi)

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.